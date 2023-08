MotoGP | GP Silverstone Day 1, Alex Marquez in Top 10 e con buone sensazioni

MotoGP GP Silverstone Day 1 Gresini Racing – Alex Marquez ha conquistato il decimo tempo nelle prove che si sono disputate oggi pomeriggio a Silverstone e che determinano l’accesso in Q2. Il pilota spagnolo ha ammesso di aver avuto buone sensazioni nonostante la lunga pausa estiva.

Giornata in salita per Fabio Di Giannantonio, solo sedicesimo e con un distacco di mezzo secondo dal compagno di squadra.

Dichiarazioni Alex Marquez, Day 1 Silverstone

“Abbiamo fatto più fatica questa mattina, ma poi ci siamo messi a posto per la FP2. Forse avremmo meritato di stare più avanti, ma ci hanno cancellato un buon giro. In generale però buone sensazioni da subito, e dopo cinque settimane di pausa non era scontato. Dobbiamo migliorare qualcosa a livello di grip posteriore, ma oggi dovevamo centrare la Q2 e ci siamo riusciti”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Day 1 Silverstone

“Mi aspettavo di essere più veloce già questa mattina, nel pomeriggio abbiamo fatto un ottimo step anche se non è bastato per entrare in Q2. Ci manca qualcosa a livello di guida e di lavoro sul freno motore per essere ancora più performanti ma domani possiamo fare un buon lavoro. Il braccio destro risponde bene dopo l’operazione, forse non ancora al 100%, ma sto sempre meglio”