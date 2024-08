MotoGP | GP Silverstone, cerniera della tuta aperta per Bagnaia nelle prove [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Bagnaia – Piccolo intoppo per Pecco Bagnaia nelle prove del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, decimo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Durante uno dei run in sella alla sua GP24, al Campione del Mondo in carica si è aperta la cerniera superiore della tuta, costringendolo a fermarsi ai box. Un episodio sicuramente “fastidioso”, ma che alla fine si è risolto in pochi minuti.

Bagnaia, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con il terzo tempo, ottenendo buoni riscontri sia in ottica Sprint che in quella di gara. L’obiettivo per domani sarà quello di perfezionare il feeling con la moto in vista della probabile sfida con Jorge Martin.





5/5 - (15 votes)