MotoGP | GP Silverstone Day 1, Bagnaia: “Possiamo essere soddisfatti”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Pecco Bagnaia si è detto abbastanza soddisfatto del rientro dopo la pausa estiva.

Nel primo giorno del Gran Premio di Gran Bretagna (decimo appuntamento della MotoGP 2024, ndr) il neo-sposo della Ducati ha chiuso terzo, alle spalle di Jorge Martin e Aleix Espargarò.

Il due volte iridato della MotoGP perde qualcosa nel terzo settore e lavorerà con la squadra per recuperare terreno in quella parte del circuito di Silverstone. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Penso che possiamo essere soddisfatti di come sia andata oggi. È uno dei tracciati che amo, ma di solito faccio fatica nella prima giornata, quindi posso dire che sia il miglior venerdì di sempre qui a Silverstone. Ci manca ancora qualcosa: la moto è un po’ nervosa, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Abbiamo comunque fatto uno step questo pomeriggio e sono abbastanza contento del time attack. Ho fatto qualche piccolo errore e non avevo la dura all’anteriore, con la quale mi trovo un po’ meglio, ma pare che domani le temperature saranno più basse e quindi era importante girare con la gomma media. In questo momento Jorge (Martín) sembra avere qualcosa in più e dobbiamo capire bene il perché, anche se sicuramente si tratta del terzo settore.”

