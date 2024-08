MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Marc Marquez: “Forse il peggior venerdì dell’anno”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha vissuto a Silverstone uno dei peggiori venerdì della stagione. L’otto volte iridato nonostante l’accesso diretto in Q2, non è soddisfatto della prestazione.

Il lavoro da fare con la squadra è ancora tanto, il distacco della vetta è di poco inferiore al mezzo secondo e la decima posizione finale è l’unica cosa da salvare a detta del pilota del Gresini Racing.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Forse il peggior venerdì dell’anno. L’unica cosa che possiamo salvare è la posizione. C’è tanto da lavorare per essere tra la quinta e la decima posizione, non guardiamo più in là. Siamo quasi a mezzo secondo di passo dalla vetta e domani c’è da trovare la maniera di avvicinarci. Peccato la caduta, non mi sentivo al massimo sulla moto.”

