MotoGP | GP Repubblica Ceca 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:06 Bagnaia e R.Fernandez passano in Q2

11:05 🏁 BANDIERA A SCACCHI! Di Giannantonio terzo ed è fuori dal Q2

11:04 R.Fernandez sale in seconda posizione

11:03 Secondo tempo per Di Giannantonio ma sta arrivando R.Fernadez

11:01 Bagnaia primo in 1:52.715, Rins secondo

10:56 R.Fernandez in terza posizione. TOP 10: Di Giananntonio, P.Espargarò, R.Fernandez, Binder, Oliveira, Bagnaia, Ogura, Marini, Rins, Nakagami. Undicesimo Aldeguer davanti ad A.Fernandez

10:54 Di Giananntonio primo in 1:53.131. P.Espargarò secondo davanti a Binder e Oliveira, quinto Bagnaia

10:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1, cambio di moto per Bagnaia

10:43 TOP 10: M.Marquez, Miller, Di Giannantonio, A.Marquez, P.Espargarò, Quartararo, Acosta, Zarco, Bezzecchi e Mir. Undicesimo Oliveira, a seguire: Martin, R.Fernandez, Marini, Binder, Bastianini, Rins, Bagnaia, Aldeguer, Nakagami, Ogura e A.Fernandez

In control & with a new lap record ✊ @marcmarquez93 tops FP1, Practice and now FP2 ✠✠✠#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/7lO4ZUipgK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2025

10:40 🏁 BANDIERA A SCACCHI! Miller sale in seconda posizione

10:37 Terzo tempo per A.Marquez, M.Marquez abbassa ancora con 1:53.284

10:35 Secondo tempo per Di Giannantonio, M.Marquez abbassa il suo tempo in 1:53.537

10:28 Quarto Bezzecchi, a seguire: Di Giannantonio, P.Espargarò, Bastianini, Oliveira, Zarco e Miller a chiudere la TOP 10. Undicesimo Rins, davanti a: Bagnaia, A.Marquez, Aldeguer, R.Fernandez, Marini, A.Fernandez, Martin, Mir, Ogura, Nakagami e Binder

10:27 FP2 In corso con Marc Marquez davanti a tutti in 1:53.752 davanti a Pedro Acosta e Fabio Quartararo

Diretta Qualifiche GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Brno, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marc Marquez che aveva preceduto Johann Zarco e Fabio Quartararo. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, seguito dal rientrante Jorge Martin. Qualificati direttamente alla Q2 anche Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Marquez e Pedro Acosta.

Solamente 13esimo tempo per Pecco Bagnaia, che sarà costretto a disputare la Q1 anche per un errore della Ducati (ammesso dallo stesso Team Manager Davide Tardozzi, ndr), il tre volte iridato aveva infatti chiesto una gomma media e invece la squadra gli ha montato una soft.

In Q1 dovrà vedersela tra gli altri con Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Alex Rins, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

Marc Marquez il più veloce delle Pre-Qualifiche GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

