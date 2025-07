MotoGP | Gp Brno: Bagnaia in pole, Marquez a terra, Bezzecchi è quarto

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Non accadeva da Barcellona 2024, 245 giorni, ma a Brno Pecco Bagnaia ha ritrovato la pole position, arrivata dopo essere passato dalla Q1.

Una pole “aiutata” anche dalla caduta di Marc Marquez, che all’ultimo tentativo era in vantaggio di 0.245s al terzo settore, ma che è scivolato nella stessa curva (la 13, ndr) dove poco prima era caduto Johann Zarco.

Pole position quindi per Bagnaia, ottenuta con il crono di 1:52.303, 25esima pole in MotoGP, 32esima in carriera. Bagnaia centra la 56esima prima fila in Top Class, mentre è la 112esima pole della Ducati, ottava della stagione,

In prima fila con Bagnaia ci saranno Marc Marquez, staccato di 0.219s e l’ottimo Fabio Quartararo, che ha portato la sua Yamaha M1 a 0.305s dalla vetta.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Marco Bezzecchi, che nonostante una caduta a fine sessione, con la sua Aprilia RS-GP25 finita nell’air-fence, ha chiuso in 1:52.644, a 0.341s da Bagnaia. Il “Bez” avrà accanto a se la migliore delle Honda, quella di Joan Mir (Team Factory) e il compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse Racing), passato dalla Q1.

La migliore delle KTM è quella di Pedro Acosta (Team Factory), settimo e che avrà accanto a se in terza fila Alex Marquez su Ducati GP 24 del Gresini Racing e il sopra citato Johann Zarco, Honda LCR.

Quarta fila per Jack Miller, anche lui scivolato all’ultimo tentativo, ma in curva 10, per il nostro Enea Bastianini (KTM Tech3, staccato dalla vetta di 1.014s, ndr) e per il rientrante Jorge Martin, che chiude 12esimo a 1.311s da Bagnaia.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e Luca Marini (Honda Factory), che partiranno rispettivamente dalla 13esima e 16esima casella dello schieramento. Una quinta fila che “Diggia” condividerà con il tester KTM Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla RC16 del Team Tech3, ndr) e Alex Rins (Yamaha Factory).

Sesta fila invece per Luca Marini, che avrà accanto a se la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer. Settima fila per Brad Binder (KTM Factory), Takaaki Nakagami (sostituisce l’infortunato Somkiat Chantra in sella alla Honda LCR, ndr) e Ai Ogura (Aprilia Trackouse). Ottava fila e 22esimo tempo per il tester Yamaha Augusto Fernandez.

