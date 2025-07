MotoGP | Gp Brno Gara: supremazia Marquez, vittoria su Bezzecchi e Acosta

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno Gara – Ottava vittoria domenicale su dodici gare disputate, 70esimo successo in MotoGP, 96esimo in carriera, 121esimo podio in Top Class, 160esimo in carriera, numeri impressionanti quelli di Marc Marquez, che domina anche il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca, portandosi a casa il bottino pieno, 37 punti tra Sprint Race e gara “lunga” della domenica.

L’otto volte iridato (primo pilota Ducati a vincere cinque gare di fila, ndr) ha preso il comando della gara nel corso dell’ottavo giro, fino a lì in testa c’era stato Marco Bezzecchi, che in sella all’Aprilia RS-GP25 ha tenuto duro fino a che ha potuto, portando comunque a casa un altro podio, un preziosissimo secondo posto. Una volta passato da Marquez, il “Bez” ha provato a tenere il passo del #93 della Ducati, ma a suon di giri veloci, lo spagnolo ha tagliato il traguardo con 1.753s sul riminese dell’Aprilia.

Per Bezzecchi 12esimo podio in Top Class, terzo della stagione, che lo porta in quarta posizione in Campionato, superati Di Giannantonio e Morbidelli.

Terzo al traguardo Pedro Acosta su KTM, che dopo una bella gara, ottiene il sesto podio in Top Class, podio difeso fino alla fine dagli attacchi del pole-man Pecco Bagnaia, che partito in testa, ha chiuso quarto, a soli 0.513s da Acosta.

A lottare per il podio poteva esserci anche Enea Bastianini (KTM Tech3), che dopo il terzo posto nella Sprint del sabato, aveva rimontato sette posizioni, dall’11esima alla quarta, quando è poi caduto nel corso del settimo giro, caduta fortunatamente senza conseguenze.

Buona la gara di Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) che ha chiuso quinto, portando la sua RS-GP davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, unico pilota della casa dei Tre Diapason in Top Ten e all’Aprilia dell’iridato 2024 della MotoGP Jorge Martin, settimo al rientro. Un bel risultato per “Martinator” che aveva corso l’ultima gara più di tre mesi fa e che dopo il tira e molla con Aprilia, ha deciso di rispettare il contratto che lo lega alla casa veneta fino alla fine del 2026.

In Top Ten anche le KTM di Brad Binder (Team Factory), del tester Pol Espargarò (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla RC16 del Team Tech3, ndr) e la Yamaha Pramac di Jack Miller.

A punti anche Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing), 11esimo, Luca Marini (Honda Factory) 12esimo, Johann Zarco (Honda LCR) 13esimo, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 14esimio e Alex Rins (Yamaha Factory) 15esimo.

Fuori dalla zona punti il nostro Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), che ha tagliato il traguardo in 16esima posizione a 24.729s dalla vetta e le Yamaha di Miguel Oliveira (Pramac Racing) e del tester Augusto Fernandez.

Da segnalare le cadute di Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing) e Joan Mir (Honda Factory), con quest’ultimo “falciato” dalla moto del connazionale, scivolato in un tentativo di sorpasso.

Con questo successo Marc Marquez allunga ancora in Campionato, portandosi a quota 381 punti, 120 più di suo fratello Alex Marquez (secondo vantaggio più ampio della storia dopo quello di Doohan su Aoki nel 1997 che era di 140 punti, ma da sottolineare senza Sprint Race, ndr), con Pecco Bagnaia terzo e staccato di 168 punti e con Bezzecchi che scavalca come detto Di Giannantonio e Morbidelli portandosi in quarta posizione, staccato di 225 punti.

Foto: Valter Magatti

