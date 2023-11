MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Vinales: “Credo di aver ottenuto il massimo possibile”

MotoGP Qatar Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar ha visto Maverick Vinales del team Aprilia protagonista di una performance intensa, nonostante il desiderio di mettere alla prova Francesco Bagnaia. Il pilota spagnolo, pur riconoscendo un ritmo simile al suo avversario, ha affrontato la gara dietro di lui, cogliendo l’opportunità per comprendere a fondo gli aspetti da migliorare sulla sua RS-GP. Partire dalla parte posteriore del gruppo, come sottolineato da Vinales, ha rappresentato una sfida che ha influito notevolmente sui primi giri e che richiede un’attenzione particolare per il futuro. Nonostante ciò, il pilota si è sentito a suo agio in sella e crede di aver ottenuto il massimo possibile. Con uno sguardo al domani e al doppio dei giri, Vinales anticipa possibili cambiamenti negli equilibri e l’importanza crescente della gestione delle gomme nella competizione del Qatar GP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Bella Sprint, anche se speravo di poterci provare su Bagnaia. In realtà avevamo un ritmo molto simile, ma fare tutta la gara dietro a lui mi ha permesso di capire ancora meglio quali siano gli aspetti della RS-GP da migliorare. Ancora una volta, partire indietro mi ha fatto perdere molto tempo nei primi giri, altro ambito su cui dobbiamo crescere nel 2024 perchè condiziona molto il risultato finale. Comunque mi sono sentito bene in sella e credo di aver ottenuto il massimo possibile, domani vedremo se e come cambieranno gli equilibri con il doppio dei giri ed una gestione gomme ancora più importante”.

