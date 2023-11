MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Quartararo: “Sono davvero contento”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Nonostante le sfide iniziali, caratterizzate dal poco grip e da una partenza difficile dalla P14, il pilota francese rimane entusiasta della prestazione complessiva. Quartararo sottolinea lo sporco della pista come causa della brutta partenza, ma si concentra sulla positività del ritmo durante la Sprint. Guardando al futuro, il campione esprime la speranza di evitare problemi simili nella partenza della gara principale, puntando a lottare per posizioni più alte. Con un tono ottimista, Quartararo anticipa un passo da podio e sottolinea l’importanza del primo giro nella determinazione del risultato finale della gara al Qatar GP.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Sono davvero contento! E’ un peccato che ho avuto molto spin all’inizio. La pista era davvero sporca e per questo ho avuto una brutta partenza dalla P14. Ma penso che possiamo essere davvero contenti della nostra prestazione oggi, soprattutto del ritmo che abbiamo avuto nello Sprint. Speriamo di non avere questo problema alla partenza domani così potremo lottare per posizioni migliori. Sarà davvero importante fare una grande gara. Voglio essere ottimista: penso che abbiamo un passo da podio, ma dipenderà dal nostro primo giro.”