MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Morbidelli: “Non è stata una bella gara”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar si è rivelata un’esperienza deludente per Franco Morbidelli. Nonostante una buona partenza, il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente alla curva 6, perdendo prezioso terreno. Morbidelli, nel tentativo di apportare modifiche significative in vista della Gara, ha dovuto affrontare ulteriori sfide, poiché la modifica non ha prodotto i risultati sperati. Nonostante la delusione, Morbidelli guarda avanti alla prossima sfida con la determinazione di superare gli ostacoli e ritornare alla prestazione di vertice nel prosieguo del Qatar GP.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Non è stata una bella Sprint. Ho fatto una buona partenza, ma poi sono rimasto coinvolto nell’incidente alla curva 6 e ho perso molto terreno. Inoltre, stavamo provando una grande modifica in preparazione alla Gara. Ma non ha dato i suoi frutti perché avevo un brutto presentimento e non potevo essere veloce, quindi è stato uno sprint da dimenticare.”