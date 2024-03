MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Di Giannantonio: “Non è stato l’inizio di stagione che speravamo”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024.

Epilogo senza conseguenze fisiche per Fabio, al via dalla settima casella della griglia e a terra nelle fasi iniziali di gara – alla curva 11 – quando era nel gruppo a ridosso del podio. Fermo nel mezzo della pista, riesce a rialzarsi e raggiunge i box.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Qatar MotoGP 2024

“Peccato, non è stato l’inizio di stagione che speravamo dopo tutto il lavoro della pre season, ma sono stato molto fortunato, la caduta è stata molto brutta. Mi sentivo pronto, sto bene con la moto, ho un buon passo già dai test. Oggi abbiamo fatto qualche modifica prima della gara, in bagarre mi stavo divertendo, ma improvvisamente mi sono ritrovato a terra in mezzo alla pista. Una caduta strana, dobbiamo capire cosa è successo, con la MotoGP un high side di questo tipo non è usuale. Ritrovarsi lì con tutte le moto che ti passano vicino non è una gran sensazione, ma sto bene e non ci sono conseguenze. Domani ci riproviamo nella gara lunga.”

5/5 - (15 votes)