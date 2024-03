MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Bezzecchi: “Non potevo fare meglio”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in undicesima posizione.

Scattato alla P15, Marco si porta subito nella scia del gruppo in lotta per la Top10. 13esimo a due giri dal termine, è capace di un buono spunto finale che gli consente di recuperare due posizioni.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Qatar MotoGP 2024

“Non è stato un weekend facile fino ad oggi, ho fatto dei passi in avanti, ma in Q1 siamo stati anche condizionati da un problema meccanico e in questi casi partire dietro non aiuta. Non potevo fare meglio oggi, anche se sono partito bene. Faccio fatica, riesco a staccare forte, ma la moto non gira. La moto non mi segue, in ingresso curva mi sento meglio, ma in centro curva e al primo stacco di gas è complicato. Sono in ogni caso contento, ho tanto supporto dal Team e da Ducati. So che dobbiamo lavorare, ci serve tempo, ma possiamo tornare competitivi.”

