MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Marini: “Non mi aspettavo di essere così lontano”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 21esima posizione.

Luca Marini ha faticato nel corso della prima gara. Partendo dalle retrovie non è riuscito a risalire di posizioni, chiudendo con un ritardo di 25 secondi dal vincitore.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“Una giornata strana a dire il vero perché non mi aspettavo di essere così lontano, e nemmeno la squadra. Per tutto il fine settimana, e nei test, ero più o meno con i piloti Honda ma oggi eravamo molto lontani. Innanzitutto dobbiamo capire il perché, perché il feeling non era quello che è stato. Ero davvero forte in frenata, ma dobbiamo migliorare molto in altre aree. È la prima gara che facciamo, quindi c’è sicuramente altro da fare e sono fiducioso che riusciremo ad arrivare.”

4.7/5 - (42 votes)