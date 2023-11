MotoGP | Gp Qatar, Raul Fernandez: “Stiamo migliorando di gara in gara”

MotoGP GP Qatar RNF Aprilia – Prestazione da incorniciare per Raul Fernandez nella prima giornata di prove valide per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nelle Prove della sera, lo spagnolo è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempo, mostrando un buon ritmo non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara. Una condizione importante che il portacolori della RNF cercherà di replicare anche nelle sessioni in programma domani pomeriggio/sera.

Dichiarazioni Raul Fernandez GP Qatar MotoGP 2023

“Questa stagione non è andata come speravo, però dopo l’operazione al braccio siamo riusciti a compiere un cambio di passo abbastanza importante. Inoltre dopo Misano abbiamo trovato qualcosa sulla moto che ci ha permesso di migliorare il livello generale delle performance. Credo che abbiamo migliorato tanto, siamo ad un livello molto positivo. Arriviamo da una serie di risultati positivi ed è anche merito del lavoro svolto da Aprilia. In generale stiamo cercando di capire perchè le prestazioni della moto variano così tanto da circuito in circuito. Probabilmente è a causa del bilanciamento, come dice Maverick che conosce bene entrambe le moto, e stiamo lavorando per capire il perchè. Per quanto riguarda domani non voglio crearmi troppe aspettative. Voglio andare cauto e godermi il feeling che ho trovato con la moto”.

