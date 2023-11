MotoGP | Gp Qatar Prove: Raul Fernandez in testa a sorpresa, Di Giannantonio è secondo

MotoGP Gp Qatar Prove – Raul Fernandez è stato il più veloce nell’unico turno di prove valide per l’accesso diretto in Q2 del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.

A sorpresa il pilota dell’Aprilia, Team SAT RNF, ha portato in testa la RS-GP versione 2022 con il tempo di 1:52.843, mettendola davanti alla Ducati del Team Gresini di un grande Fabio Di Giannantonio, staccato di soli 49 millesimi.

Terzo tempo per Maverick Vinales, che si è visto togliere il migliore tempo e il record della pista a causa di una bandiera gialla. La prestazione del #12 conferma la bontà della moto della casa veneta su piste con poco grip, con Aleix Espargarò che piazza la seconda RS-GP Factory in quinta posizione, dietro alla KTM del sud-africano Brad Binder.

Sesto tempo per Luca Marini, con il pilota Ducati Mooney VR46 Racing Team sempre più vicino al passaggio in Repsol Honda. Il pesarese precede Jorge Martin su Ducati Pramac e il leader della classifica iridata Pecco Bagnaia, che ricordiamo ha 14 punti di vantaggio sullo spagnolo in classifica.

Accedono direttamente alla Q2 anche Augusto Fernandez con la KTM del Team GASGAS e Marc Marquez, con l’otto volte iridato che centra la Top Ten per soli 14 millesimi di vantaggio su Jack Miller (KTM).

Franco Morbidelli in sella alla Yamaha Factory ha chiuso 13esimo, mentre Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Racing Team è 15esimo.

Indietro il vincitore di Sepang Enea Bastianini, solamente 18esimo con la seconda Ducati Factory, mentre Fabio Quartararo con la seconda Ducati Factory è penultimo a 1.417s dalla vetta.

5/5 - (5 votes)