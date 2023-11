MotoGP | Gp Qatar Day 1, Di Giannantonio: “Situazione surreale ma voglio crederci”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha chiuso al secondo posto le prove del Gran Premio del Qatar, 19esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Sul rinnovato circuito di Lusail, il pilota romano ha sfiorato la migliore prestazione, lontana solo 49 millesimi centrando comunque alla grande l’accesso diretti in Q2, dove lotterà con i migliori 12 piloti della Top Class alla ricerca della miglior qualifica. Ecco cosa ha detto il “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Qatar MotoGP 2023

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutta la giornata. Sono sempre stato veloce, ma le sensazioni non erano ottimali, stiamo faticando tutti con l’anteriore, perchè qualsiasi mescola si distrugge dopo pochi giri e c’è tanto drop. C’è bisogno di lavorare in questa direzione soprattutto in ottica gara ‘lunga’. Questa pista mi piace molto e ho cercato i riferimenti per guidare pulito e ripetitivo e per il momento mi sta riuscendo bene. La condizione della pista è molto particolare, perchè si può andare forte con tutte le gomme, ma se cerchi la velocità pura occorre la soft che però ha un grande drop. La media è un compromesso ma c’è comunque del drop, mentre la dura ha meno grip a centro curva, c’è da lavorare per scegliere bene. Per quanto riguarda il mio futuro sto cercando di fare il massimo perchè la situazione è un pò surreale ma fino a quando ho speranza voglio crederci. Sono un pilota veloce e con il lavoro stiamo venendo fuori. Per quanto riguarda la pista è cambiata molto, anche esteticamente. Tutti i riferimenti sono cambiati, cordoli, esterno pista, hanno tolto l’erba sintetica, è cambiata molto la percezione delle curve. Vanno fatti i complimenti a chi ha fatto queste modifiche, perchè è veramente raro arrivare in una pista nuova trovandola così migliorata. L’asfalto è pazzesco. c’è tanto grip, l’asfalto è un biliardo, non ci sono buche, i cordoli sono fatti molto bene e hanno rispettato tutti i cambiamenti richiesti. La pista è cambiata ma in meglio, sono stati bravi.”