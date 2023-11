MotoGP | GP Qatar, gli highlights delle qualifiche a Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo la miglior prestazione ottenuta nelle pre-qualifiche di ieri sera, Luca Marini si è issato al comando della graduatoria generale dei tempi anche oggi, garantendosi una pole position quanto mai importante non solo per la Sprint di questo pomeriggio, ma anche per la gara che scatterà domani sera alle 18.00 italiane.

L’italiano della VR46, in procinto di passare in HRC al posto di Marc Marquez, si è lasciato alle spalle le due Gresini di Fabio Di Giannantonio – lontano circa 60 millesimi dal miglior crono di giornata – e Alex Marquez, caduto questa mattina ma bravo a massimizzare il potenziale della propria Ducati nel momento clou della qualifica. Quarta e quinta posizione invece per Pecco Bagnaia e Jorge Martin, pronti a darsi battaglia già nella corsa da 100 km in programma questa sera. Appuntamento alle 18.00 con diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowtV per la corsa breve di questo week-end a Lusail.