MotoGP | Brutto gesto di Espargaró a Lusail: schiaffo al casco di Morbidelli [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Espargarò Morbidelli – Brutto gesto di Aleix Espargarò nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Dopo una carenata più o meno aggressiva con Franco Morbidelli, finito in traiettoria mentre lo spagnolo tentava un attacco al tempo, il portacolori dell’Aprilia non ha nascosto la propria frustrazione per l’episodio, rifilando uno “scappellotto” sul casco dell’italo-brasiliano. Un episodio non carino e soprattutto non giustificabile, a prescindere dalla ragione o dal torto, che la Direzione gara valuterà insieme ai piloti nei prossimi minuti.

Non va esclusa una penalità nei confronti di Espargarò per comportamento anti-sportivo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.