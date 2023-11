MotoGP | Gp Qatar Gara, Vinales: “Credo di aver ottenuto il massimo possibile”

MotoGP Qatar Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

Scattato dalla terza fila, nel corso del primo giro Maverick si è ritrovato in nona posizione. Dopo l’iniziale periodo di assestamento è iniziato il suo recupero, forte di un ottimo passo gara. Ma il tempo inevitabilmente perso nei sorpassi lo aveva portato ad oltre tre secondi dal podio, distacco che il pilota spagnolo ha tenacemente azzerato tentando anche il sorpasso nelle curve finali. La consapevolezza a fine gara è il miglior viatico sia per l’ultima tappa di Valencia sia per il prosieguo della sua avventura con Aprilia.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Il bilanciamento che abbiamo trovato in questo weekend sulla RS-GP è, secondo me, il migliore di tutto il 2023. Questa è la cosa veramente positiva, la strada è segnata e sappiamo benissimo quale sia il percorso tecnico su cui proseguire. Non voglio essere ripetitivo ma, ancora una volta, dover recuperare rende tutto più difficile e non permette di ottenere i risultati che, a livello di ritmo, meriteremmo. Migliorare qualifica e partenza, con la velocità che poi dimostriamo in gara, deve essere il nostro mantra da qui all’inizio del nuovo campionato”.

