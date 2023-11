MotoGP | Martin, che rischio al via della gara di Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Martin – Gran rischio per Jorge Martin al via dell’ultimo Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo, subito dopo il semaforo verde, ha slittato parecchio con la gomma posteriore, finendo per perdere diverse posizioni già alla prima curva.

Un episodio che, unito ai problemi alla mescola dietro (tanto spin e poco grip in uscita di curva), lo hanno di fatto relegato alle posizioni meno nobili della classifica e fatto scivolare a ben 21 punti dalla leadership del campionato di Pecco Bagnaia. Prossimo appuntamento tra sette giorni al Ricardo Tormo per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova di un mondiale fin qui emozionante e ricco di sorprese.