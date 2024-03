MotoGP | GP Qatar Gara, Acosta: “Questo primo fine settimana è stato un sogno per me”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in nona posizione.

Il giovane pilota Pedro Acosta, esordiente nel mondo della MotoGP con il team GASGAS, ha condiviso la sua esperienza straordinaria dopo il Gran Premio del Qatar. Acosta ha descritto il suo primo fine settimana in classe regina come un autentico sogno, dalla griglia di partenza ai primi sorpassi, fino al piacere di tenere il passo con i grandi nomi. La sensazione di fiducia e divertimento, unita a una moto performante, ha reso l’esperienza di Acosta ancora più memorabile.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Qatar MotoGP 2024

“Questo primo fine settimana è stato un sogno per me, dall’inizio alla fine. Essere in griglia, fare la mia prima partenza, fare i miei primi sorpassi, tenere il passo con i grandi, fare molti giri, ottenere un buon feeling… Tutto è stato irreale. La moto funzionava davvero bene, mi sentivo davvero fiducioso e ci siamo divertiti molto. Continuiamo a lavorare, perché siamo sulla buona strada! ”