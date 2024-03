MotoGP | GP Qatar Gara, Bezzecchi: “Ho fatto fatica”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in 14esima posizione.

Sensazioni positive nel warm up ma gara difficile per Marco, al via dalla 15esima piazza. Costretto in P16 dopo i primi giri, risale la classifica fino ai limiti della zona punti. Prima gara in archivio e prossimo appuntamento in calendario, tra due settimane, al circuito dell’Algarve dove si correrà il GP del Portogallo.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Nonostante lo step warm up, oggi ho fatto fatica. Da subito ho iniziato ad avere il bloccaggio dell’anteriore in frenata e ho perso feeling. Ho dovuto rallentare in ingresso curva e in poche tornate ho finito la gomma dietro. Ad 11 giri dalla fine, quindi praticamente a metà gara, ho messo la Mappa C che è la mappa con minore potenza. Non è stato un avvio facile, purtroppo è difficile raddrizzare un weekend quando parti male, ma non molliamo e continuiamo a lavorare.

