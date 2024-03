MotoGP | Dall’Igna loda la prestazione di Bagnaia a Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Intercettato da Sandro Donato Grosso sotto il podio di Lusail, Gigi Dall’Igna non ha nascosto la propria soddisfazione per la prestazione di Pecco Bagnaia nel GP del Qatar, evidenziando come l’italiano abbia mostrato non solo il solito carisma, ma anche un feeling eccezionale con la GP24.

“Pecco”, scattato dalla quarta piazzola, ha conquistato la leadership della corsa fin dalla prima tornata, gestendo al meglio il ritorno non solo di Jorge Martin, poi terzo, ma anche della KTM di Brad Binder (2°). Una prestazione di spessore che gli ha permesso di aprire la stagione nel migliore dei modi.

Alle spalle del podio, ricordiamo, si è classificato Marc Marquez alla “prima” con Gresini, seguito a ruota da Enea Bastianini, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. A completare la graduatoria della top dieci Aleix Espargarò, Pedro Acosta – al debutto ufficiale in top class – e Maverick Vinales. Prossimo appuntamento tra 15 giorni a Portimao per il Gran Premio del Portogallo.