MotoGP | Gp Qatar Gara, Aleix Espargarò: “Non posso essere contento del risultato”

MotoGP Gp Qatar Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione

Il pilota Aprilia, ha espresso la sua delusione per il risultato ottenuto durante la gara, nonostante le promettenti performance mostrate nel corso del weekend. Con un’onesta analisi della sua prestazione, Espargarò ha rivelato problemi di grip al posteriore sin dal primo giro, privandolo della possibilità di lottare come nei giorni precedenti. Nonostante il risultato deludente, l’affidabilità e la competitività della moto rimangono incontestabili, alimentando la determinazione di Espargarò per le sfide future.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara Gp Qatar MotoGP 2024

“Non posso essere contento del risultato di oggi, dopo quanto mostrato durante il weekend. Qualcosa non ha funzionato a livello di grip al posteriore dal primo giro, non avevo la possibilità di lottare come ieri. Lascio comunque il Qatar sapendo di avere una moto competitiva e, nonostante ritenga di aver perso una buona opportunità oggi, siamo solo all’inizio del campionato”.

