MotoGP | Gp Qatar Day 1, Quartararo: “Non siamo stati fortunati”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il 21esimo tempo.

Nonostante le difficoltà incontrate, con bandiere gialle che hanno condizionato la sessione e un tentativo di time attack che ha deluso, il pilota francese rimane ottimista per il prosieguo del weekend. Quartararo analizza con sincerità la classifica, che potrebbe non riflettere appieno il vero potenziale della sua moto. Con lo sguardo rivolto al domani, il campione spera di entrare nella Q2, consapevole delle sfide che la Q1 presenta come una giungla da attraversare. Determinato a fare un passo avanti, Quartararo mette in luce il positivo ritmo della sua Yamaha, suggerendo che il team ha ancora molto da offrire nel corso del Qatar GP.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Qatar MotoGP 2023

“Non siamo stati fortunati con le bandiere gialle, ma abbiamo anche provato qualcosa nel primo time attack che è andato storto. Il nostro tempo sul giro sembra davvero pessimo in classifica, ma penso che domani avremo il potenziale per fare un ottimo tempo. Speriamo di poter entrare nella Q2. Non sarà facile, la Q1 è sempre come una giungla. Puntiamo a fare un altro passo. Il nostro ritmo non è poi così male, quindi penso che abbiamo un grande potenziale.”