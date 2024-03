MotoGP | Gp Portogallo Sprint Race, Espargarò: “Non riesco a trovare il feeling giusto”

MotoGP Gp Portogallo Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Per Aleix Espargaró è stata una giornata complicata, non riuscendo a guadagnare l’accesso nella Q2 per soli due decimi. Dopo una buona partenza, è riuscito a guadagnare posizioni durante i primi giri della corsa. Il pilota spagnolo ha chiuso in ottava posizione nella Sprint.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Portogallo MotoGP 2024

“Innanzitutto, sono molto felice per la prima vittoria di Maverick con Aprilia. È una pista un po’ complicata per me, un tracciato stop and go e con forti accelerazioni, per cui non riesco a trovare il feeling giusto. La moto è competitiva, oggi dovrò lavorare per essere pronto per la gara”.

