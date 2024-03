MotoGP | GP Portogallo, Mir: “C’è tanto lavoro da fare ma”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Joan Mir è pronto per tornare in pista: prossima tappa Portimao per il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Joan Mir considera la pista portoghese come una delle sue preferite in calendario ed è ottimista per ulteriori miglioramenti in arrivo. Il 26enne maiorchino è stato sostenuto da un fine settimana positivo in Qatar, dove lui e la squadra sono stati in grado di apportare miglioramenti costanti e autore di due gare soddisfacenti per aprire l’anno. Nel 2023, al suo debutto nel Repsol Honda Team, Mir ha ottenuto un costante 11° posto nel GP del Portogallo.

Dichiarazioni Joan Mir GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di tornare in sella e continuare il lavoro iniziato in Qatar. C’è tanto lavoro da fare ma, dopo essere partiti bene su una pista che per noi non è delle migliori, sono fiducioso che potremo fare di più in Portogallo. È una pista che mi piace e penso che lì abbiamo più potenziale. Pronti a lavorare, pronti a fare progressi e pronti ad avere un altro fine settimana positivo sulla Honda RC213V”.

