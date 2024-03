MotoGP | GP Portogallo, Marini: “Sono curioso di vedere come si comporterà la Honda”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Luca Marini dopo aver chiuso il GP del Qatar in 20esima posizione è pronto per tornare in pista. Prossima tappa Portimao per il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024.

Il secondo round offre a Luca Marini un’altra opportunità per continuare a lavorare sulla sua Honda RC213V dopo un complicato primo weekend di gara. I test pre-campionato hanno dimostrato che c’è ancora molto da fare per il giovane italiano e per la squadra e il cambio di scenario è destinato a fornire ulteriori motivazioni. Migliorare il suo feeling con la RC213V del Repsol Honda Team rimane l’obiettivo principale di Marini.

Dichiarazioni Luca Marini GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“La cosa migliore che possiamo fare al momento è continuare a guidare, quindi ovviamente è fantastico andare in Portogallo e Portimao. E’ una pista molto diversa da quella in cui abbiamo iniziato l’anno, quindi sono curioso di vedere come si comporterà la Honda lì. Stiamo sviluppando la moto, lavorando con la Honda, raccogliendo informazioni su diverse piste per migliorare. Il nostro obiettivo è trovare un miglior feeling con la moto per essere più competitivi”.

