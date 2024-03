MotoGP | GP Portogallo Gara, Bezzecchi: “Sono riuscito a fare qualche giro buono, non al livello dei più forti”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in dodicesima posizione.

Al via dalla seconda fila dello schieramento dopo una qualifica nel complesso positiva, Marco è bloccato nella bagarre del gruppo. 12esimo alla fine del primo giro, fatica a ricucire il gap e chiude appena fuori dalla Top10.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Portogallo MotoGP 2024

“Abbiamo raccolto tante info e questa è la cosa più importante. La gara di oggi non è stata fantastica, ma uno step decisamente in avanti rispetto al Qatar. Sono riuscito a fare qualche giro buono, non al livello dei più forti, ma la confidenza con la moto è migliorata. Il vero problema sono state le prime curve, non sono stato incisivo e si è alzata subito la pressione della gomma davanti. In quelle condizioni è ancora più difficile, poi con strada libera mi sono trovato meglio e non ho chiuso male.”

