MotoGP | GP Portogallo Gara, Marini: “Gara migliore rispetto a quella del Qatar”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione.

Il pilota italiano ha espresso soddisfazione per le modifiche apportate alla moto, che hanno contribuito a un miglioramento del suo feeling e delle prestazioni generali. Pur ammettendo il vantaggio di Joan Mir in termini di esperienza e sensibilità sulla moto, Marini ha riconosciuto l’importanza di studiare e imparare dagli altri piloti per crescere come pilota. Nonostante il risultato della gara, Marini ha enfatizzato l’aspetto positivo del fine settimana, sottolineando l’acquisizione di informazioni preziose per orientare lo sviluppo futuro della moto e il suo setup.

Dichiarazioni Luca Marini GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi abbiamo fatto una gara migliore rispetto a quella del Qatar e anche rispetto a ieri sono contento delle modifiche che abbiamo apportato alla moto. Mi stavo divertendo a guidare verso la fine della gara, il che è stato un bel piccolo passo avanti. Joan Mir ha un feeling migliore sulla moto e sicuramente più esperienza quindi è in grado di estrarre di più dalla moto, è motivante e dobbiamo studiare cosa sta facendo. È un fine settimana positivo, nonostante il risultato, perché abbiamo ottenuto molte informazioni davvero buone e sappiamo quali aree seguire e anche quali non dovremmo seguire con l’assetto. C’è margine per continuare a migliorare.”

