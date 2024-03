MotoGP | GP Portogallo Gara, Di Giannantonio: “Non sono contentissimo”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in decima posizione.

Quinta fila allo start, ma passo costante sulla distanza, in sella alla Ducati Desmosedici GP, per Fabio che risale ai limiti dei dieci dopo un fine settimana più complicato del previsto (15 punti in classifica ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Portogallo MotoGP 2024

“Non sono contentissimo della gara, sicuramente il potenziale che potevamo esprimere oggi era molto più alto, ma abbiamo commesso un errore che ci ha rallentato nel recupero. Da un lato sapere quale è stato il problema ci aiuta e quindi, considerato anche che siamo solo alla seconda gara con la squadra e ci stiamo conoscendo, andiamo negli USA pronti a fare bene. Nel complesso il bilancio è abbastanza positivo, da venerdì ad oggi abbiamo fatto dei passi in avanti.”

