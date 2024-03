MotoGP | GP Portogallo Day 1, Bezzecchi: “Un avvio positivo, ci voleva per tutta la squadra”

MotoGP GP Portogallo Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con il sesto tempo.

Da subito a suo agio sul tracciato portoghese e soddisfatto dei passi in avanti in sella alla Ducati Desmosedici GP, Marco firma un ottimo 1’38.409 nel finale di sessione, crono che vale un gap di soli tre decimi dai primissimi (Bastianini, 1’38.057 ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Portogallo MotoGP 2024

“Un avvio positivo, già da stamattina, ci voleva per tutta la squadra! Abbiamo concretizzato nel pomeriggio, c’è ancora tanto da fare, ma sono contento. Inizio a vedere il frutto dei cambiamenti alla guida e ho più confidenza grazie alle modifiche di setting. Non sono ancora perfetto, ma ora la moto è più maneggevole, soprattutto in inserimento di curva. Rimaniamo concentrati, ci aspetta una bella bagarre domani.”

