MotoGP | GP Portogallo Day 1, Morbidelli: “Prove complicate”

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Il venerdì di Franco Morbidelli a Portimao si è rivelato più insidioso del previsto, con una giornata che ha preso una piega inattesa nel momento cruciale delle prove.

Dopo una mattinata regolare e promettente, il pilota italiano ha dovuto fare i conti con una caduta improvvisa all’inizio del turno pomeridiano, episodio che ha compromesso il ritmo e sottratto tempo prezioso al lavoro in pista.

Nonostante le difficoltà, Morbidelli ha sfiorato l’accesso diretto alla Q2 per una manciata di centesimi. Ecco cosa ha detto l’italo-brasiliano del VR46 Racing Team, che ha chiuso 12esimo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Dopo una mattina normale in cui tutto andava bene, le Prove sono state più complicate ed è cambiato tutto. All’inizio del turno sono caduto senza aspettarmelo, è stato molto strano. Abbiamo perso molto tempo e non ci ha aiutato. Così, abbiamo faticato per tutta la sessione, ma con le gomme nuove ero molto vicino a passare direttamente in Q2, anche se il feeling non era il massimo. Sfortunatamente, non siamo passati per un decimo. Dobbiamo lavorare sul setup per raggiungere l’obiettivo di domani, che è entrare in Q2 e lottare in ogni condizione.”

