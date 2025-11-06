MotoGP | Gp Portogallo 2025, Michelin: “Vera e propria sfida tecnica”

MotoGP 2025 GP Portogallo Portimao Michelin – Il Motomondiale torna in Europa, esattamente a Portimao, per la penultima gara della stagione, il Gran Premio del Portogallo.

Il tracciato portoghese rimane un evento unico nel calendario della stagione: un circuito altamente tecnico e collinare, per sua natura spettacolare, dove gli pneumatici vengono testati in ogni dimensione delle prestazioni di guida.

L’edizione 2024 ha convalidato l’idoneità dell’allocazione degli pneumatici proposta da Michelin per questo circuito impegnativo. I dati raccolti, uniti ai feedback di team e piloti, hanno portato Michelin Motorsport a rinnovare l’assegnazione invariata per il 2025. Questa scelta coerente nasce dal forte equilibrio raggiunto lo scorso anno tra prestazioni e stabilità su una superficie che è rimasta uniforme dal suo rifacimento nel 2020, nonostante i livelli di aderenza occasionalmente influenzati dall’umidità costiera.

Portimao presenta una serie completa di sfide: frenata in discesa alla curva 1, curve lunghe e ad alto carico, compressioni e creste successive e trazione critica quando si accelera in uscita dalle curve fuori curva. L’allocazione scelta, tre mescole anteriori simmetriche (Soft, Medium, Hard) e due opzioni posteriori, tra cui una Soft asimmetrica con spalla destra rinforzata, risponde esattamente a queste esigenze.

Nel 2024, la maggior parte ha optato per uno pneumatico anteriore Hard abbinato a un posteriore Soft per la Tissot Sprint, quindi un anteriore Hard e un posteriore Medium per la gara principale. Questa combinazione, apprezzata soprattutto per la sua costanza e la sicurezza che fornisce nelle fasi più critiche, rimane un punto di riferimento per il 2025.

Nonostante si svolga a novembre di quest’anno, Michelin prevede condizioni meteorologiche simili alle edizioni precedenti: mattine a volte fresche e pomeriggi più miti, con potenziale umidità trasportata dai venti atlantici. La gamma Power Rain sarà naturalmente disponibile in caso di cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport GP Portogallo Portimao 2025

“Veniamo a Portimao con grande fiducia e grande motivazione. È il penultimo appuntamento della stagione, a ridosso del finale di Valencia e, anche se i titoli del 2025 sono già stati decisi, la nostra attenzione rimane assoluta. Portimao è un circuito spettacolare, impegnativo, molto apprezzato dai piloti, ma rappresenta una vera e propria sfida tecnica per gli pneumatici. Ha tutto: frenate in discesa brusche, curve veloci e scorrevoli, zone di accelerazione cieche e sezioni in cui la trazione è fondamentale. Hai bisogno di uno pneumatico che possa fare tutto e farlo con costanza, senza compromessi.

L’anno scorso, l’assegnazione che abbiamo proposto ha adempiuto perfettamente alla sua missione, sia nella Tissot Sprint che nella gara lunga. I piloti hanno apprezzato la confidenza offerta nelle fasi più critiche, così come la costanza di comportamento del pneumatico dal primo all’ultimo giro. Abbiamo quindi scelto di riportare esattamente la stessa combinazione di pneumatici per il 2025. Anche se questa volta la gara si svolge in autunno, la nostra analisi indica che le condizioni dovrebbero rimanere molto vicine a quelle viste in primavera.”

5/5 - (1 vote)