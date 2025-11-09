News Ticker

MotoGP | GP Portogallo 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito di Portimao

di Jessica Cortellazzi9 Novembre, 2025
Diretta GP Portogallo Portimao – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio del Portogallo! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà Marco Bezzecchi. Con il pilota dell’Aprilia in prima fila partiranno Pedro Acosta (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Pecco Bagnaia (Ducati) scatterà dalla quarta casella, dove troviamo anche Alex Marquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda). Terza fila per Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) e Fabio Di Giannantonio (Ducati). Quarta fila per Pol Espargarò (KTM), Fermin Aldeguer (Ducati) e Ai Ogura Aprilia.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda) 13esimo, Franco Morbidelli (Ducati), 15esimo, Enea Bastianini (KTM), 16esimo, Nicolò Bulega (sostituisce l’infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati Factory, ndr), 18esimo e Lorenzo Savadori (tester Aprilia, che sostituisce il convalescente Jorge Martin, ndr) 20esimo.

Nella Sprint di Portimao vittoria di Alex Marquez su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi

Foto Gallery Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

DIRETTA GP PORTOGALLO DALLE 14:00

