Moto2 | Gp Portogallo Gara: Moreira vince e “vede” il Mondiale
Quarta vittoria stagionale per il brasiliano dell'Italtrans Racing Team, a podio i rookies Veijer e Alonso, Gonzalez precipita a -24
Moto2 Gp Portogallo Portimao Gara – Diogo Moreira ha vinto il Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Una vittoria quella del brasiliano dell’Italtrans Racing che lo porta vicinissimo al Mondiale, complice il sesto posto di Manuel Gonzalez (Intact GP), il #10 si porta infatti a +24 sul secondo in Campionato, quando manca una sola gara alla fine, quella di Valencia.
Quarta vittoria per Moreira dopo quelle ottenute in Olanda, Austria, Indonesia, con questa portoghese che potrebbe avere un valore inestimabile per il prossimo pilota Honda MotoGP.
Grande protagonista per la prima volta in stagione il rookie del Team Red Bull Ajo Collin Veijer, che per buona parte della gara è stato anche al comando, ma che alla fine si è dovuto arrendere alla determinazione di Moreira.
Terzo gradino del podio per David Alonso (Aspar, al quinto podio in Moto2, terzo di fila, ndr), con l’iridato 2024 Moto3 che perde però il Titolo di “Rookie of The Year”, andato al suo team-mate Daniel Holgado, giunto settimo al traguardo.
Davanti al #27 del Team Aspar hanno chiuso i piloti del Fantic Racing (che vince il Titolo squadre, ndr) Aron Canet e Barry Baltus, con Gonzalez come scritto sopra, sesto.
In Top Ten anche Albert Arenas (Gresini), Senna Agius (Intact GP) e Izan Guevara (Pramac Racing). A punti anche Daniel Munoz (Red Bull Ajo), Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team), il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team).
Solamente 17esimo Tony Arbolino (Pramac Racing), mentre il debuttante Alessandro Morosi (Fantic Racing Eagle-1) ha chiuso buon ultimo.
