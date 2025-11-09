MotoGP | Gp Portogallo: capolavoro Bezzecchi, vittoria dominante a Portimao

MotoGP Gp Portogallo Portimao Gara – Un determinatissimo Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Portogallo, 21esimo e penultimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota dell’Aprilia, che partiva dalla pole position, ha preso subito il comando della gara, senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi, aumentando giro dopo giro il vantaggio sui suoi avversari a suon di giri veloci e costantemente sul passo del minuto e ’38.

Per il “Bez” (che era stato il più veloce anche nel warm up, ndr) quinta vittoria in MotoGP, seconda della stagione dopo quella di Silverstone, 11esima in carriera.

Gara capolavoro del riminese, che ha battuto un Alex Marquez che dopo il successo nella Sprint Race era uno dei favoriti. Il pilota del Gresini Racing ha tenuto fino a poco meno di metà gara, poi il distacco dal #72 della casa veneta è aumentato diventando incolmabile.

Terzo gradino del podio per Pedro Acosta, che a differenza della Sprint, ha mollato molto prima la presa, non riuscendo a tenere il passo dei primi due, anche se sul finale è tornato sotto ad Alex Marquez senza però riuscire a passarlo.

Ai piedi del podio ha chiuso un buon Fermin Aldeguer, che in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing ha rimontato dalla nona posizione del primo giro alla quarta, avendo la meglio sulla KTM Factory di Brad Binder e sulla Yamaha Factory di Fabio Quartararo.

Settimo al traguardo Ai Ogura su Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team, seguito da Fabio Di Giannantonio su Ducati GP 25 del VR46 Racing Team, dal miglior pilota Honda, Johann Zarco su RC213V del Team LCR e da Pol Espargarò, tester KTM, che sostituisce il convalescente Maverick Vinales, che chiude la Top Ten.

A punti anche Luca Marini con la Honda Factory, 11esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac), Alex Rins (Yamaha Factory), l’idolo di casa Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) e il debuttante Nicolò Bulega, che sostituisce l’infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale.

Sedicesimo al traguardo il tester Aprilia Lorenzo Savadori (che sostituisce il convalescente Jorge Martin, ndr), che ha preceduto il rookie Honda LCR Somkiat Chantra ed Enea Bastianini, quest’ultimo rientrato ai box per sistemare la moto con lo sterzo indurito e poi tornare in pista.

Gara da dimenticare per Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team), caduto dopo poche curve (senza conseguenze, ndr), per Joan Mir (ritirato, ndr) e per Pecco Bagnaia.

Another Sunday crash from @PeccoBagnaia 💥😱 This may put a massive dent on his chances to finish 3rd in the Championship ⚠️ #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/jdZ021RtjD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Il pilota della Ducati è caduto nel corso dell’11esimo giro mentre era in quarta posizione. L’avantreno della sua Desmosedici GP 25 lo ha “lasciato” in inserimento di curva, gara finita. Questa caduta e il contemporaneo successo di Bezzecchi lo portano a -35 dal terzo posto iridato del pilota Aprilia.

