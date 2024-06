MotoGP | Miller fuori dalla KTM: “Sono rimasto a dir poco sorpreso”

MotoGP 2024 KTM – Jack Miller al momento è senza sella in ottica 2025. Il pilota australiano aveva ricevuto delle rassicurazioni dalla KTM, che però sembrerebbe non aver rispettato i patti.

Dopo aver perso la line-up ufficiale a favore di Pedro Acosta (che affiancherà Brad Binder, ndr), il #43 sperava nel passaggio al Team Tech3, che però ha ufficializzato nei giorni scorsi Enea Bastianini e Maverick Vinales. Ecco cosa ha detto l’ex pilota di Honda e Ducati a The-Race.com.

Dichiarazioni Jack Miller Vs KTM MotoGP 2024

“L’ultima volta che ci siamo sentiti avevano detto: ‘Non preoccuparti di parlare con nessuno, vogliamo tenerti in famiglia’ e poi ricevi una telefonata tre ore prima del comunicato stampa che dice: ‘Non avrai un contratto’, quindi sì, sono rimasto a dir poco sorpreso. Come ho detto a loro, non sono venuto in questo progetto per entrare e uscire in due anni. Ho lasciato probabilmente la moto più competitiva sulla griglia per venire qui e cercare di portare le mie conoscenze e sento che l’anno scorso quello che siamo già stati in grado di portare per migliorare la moto a un certo livello è stata una grande aggiunta. Dire che sono soddisfatto o contento di come sono andate le cose… Non lo sono, non è quello che mi ero prefissato di fare.”

4.6/5 - (41 votes)