MotoGP | Gp Mugello Sprint Race, Vinales: “Ho perso troppo tempo nella bagarre”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello in quinta posizione.

Grande qualifica per Maverick Viñales che ha ulteriormente migliorato il feeling con la RS-GP24, riuscendo a conquistare il terzo posto, miglior piazzamento in griglia al Mugello di Aprilia Racing nell’era MotoGP. Buona partenza per il pilota spagnolo nella sprint, pur dovendo cedere qualche posizione durante i primi giri, Maverick ha lottato con determinazione per il quinto posto, riuscendo ad avere la meglio sul gruppo al traguardo.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Sono partito bene, ma sarebbe stato meglio arrivare secondo o terzo alla prima frenata, perché poi ho perso troppo tempo nella bagarre. Questo mi ha rallentato, anche se giravo più veloce dal pilota che mi precedeva. Sono molto ottimista per la gara lunga perché pensiamo di avere un’ottima possibilità di migliorare.”

