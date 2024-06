MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Bezzecchi: “Positivo per domani”

MotoGP GP Mugello Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Buona rimonta per Marco Bezzecchi nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia. Il pilota italiano, dopo la partenza dalla sedicesima posizione, è riuscito a tagliare il traguardo undicesimo, recuperando varie posizioni.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Sprint Race Mugello

“La qualifica è stata difficile, ho faticato ancora con le gomme nuove rispetto a come vado con le gomme usate. La Sprint è stata abbastanza positiva, in partenza sono partito benissimo ma Rins ha staccato prestissimo e quasi lo prendo, ho perso tutte le posizioni che ho guadagnato. Il ritmo non era male, considerando che ho dovuto recuperare e ho fatto anche qualche sorpasso, diciamo che sono positivo per domani. Sarà difficile lottare per il podio, non mi aspetto di poterlo fare ma penso di poter fare una gara discreta. Bisognerà analizzare bene i dati, studiare bene anche la strategia per le prime curve. Le sensazioni sono migliori rispetto ai giorni precedenti. Per domani spero che ci sia il sole, è bello per noi ma anche per i tifosi”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su casco “BezZen

“Sono contento del mio casco, BeZen – Stai calmo. È un periodo difficile, molti mi danno consigli, sono carini, ma il pensiero più comune è: ‘Dai Marco, stai calmo!’. Ed è una cosa che odio a dire il vero, ma rappresenta le mie emozioni. Poi anche la parola Zen, è la canzone di un gruppo italiano che mi piace davvero tanto, il testo è incredibile”