MotoGP | Gp Mugello Sprint Race, Espargarò: “Non sono abbastanza competitivo”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia, al Mugello, in nona posizione.

Aleix Espargaró, partito dalla nona posizione in griglia, ha faticato a risalire dalle retrovie dopo una partenza non ottimale, concludendo la sprint in nona posizione. Lorenzo Savadori, in qualità di wild card, ha chiuso la sprint in diciottesima posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Non sono abbastanza competitivo, soprattutto nei cambi di direzione ad alta velocità per il mio stile di guida. Ho perso qualche posizione in partenza e poi sono rimasto bloccato nel gruppo. Nonostante ciò, il passo gara non è male, la top cinque in gara è un risultato alla nostra portata.”

