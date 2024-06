MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Di Giannantonio in Top 10

MotoGP GP Mugello Pertamina Enduro VR46 – Settimo posto per Fabio Di Giannantonio nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia. Il pilota italiano, partito dalla quattordicesima casella in griglia di partenza (gli è stato cancellato un giro durante le qualifiche, ndr) è riuscito a recuperare diverse posizioni, concludendo in settima posizione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race Mugello

“Peccato per la qualifica perché nel mio giro buono ho preso la bandiera gialla e in telemetria abbiamo visto che era in linea con il giro di Pecco nella Q2 e avremmo potuto passare ma siamo stati costretti a partire così dietro. Ho fatto un ottimo primo giro in gara, mi sono infilato un po’ ovunque, andavo più forte del gruppetto in cui ero. Davanti a me c’erano Binder e Vinales ma non riuscivo a sorpassarli perché il davanti si è riscaldato troppo ma avevo un gran passo infatti per domani sarebbe importante liberarmi di quei due posti e cercare di raggiungere i primi, perché per assurdo quando giri più forte, metti meno in crisi le gomme. L’obiettivo di domani è fare un’ottima partenza e risalire il prima possibile. L’anteriore era in crisi e non ho potuto attaccare perché ero il limite davanti e sarà il tema di questa sera per cercare cosa fare per migliorare domani”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio su Rossi al box

“Ho parlato con lui dopo la gara. Vale è un aiuto incredibile e uno stimolo assurdo perché quando c’è il capo bisogna sempre fare bella figura!”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio su casco speciale per il Mugello

“Volevamo fare un casco più visuale e quindi ci siamo ispirati a dei fasci di luce quindi abbiamo cercato di riprodurli con i colori italiani, è un casco di nuova concezione che spero piaccia”