MotoGP | Gp Mugello Gara, Vinales: “Abbiamo raccolto dati importanti”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello in ottava posizione.

La gara lunga del GP d’Italia non ha portato i miglioramenti sperati in casa Aprilia, che si è dovuta accontentare dell’ottavo posto di Maverick Viñales. Il pilota spagnolo ha perso alcune posizioni nelle fasi iniziali e, pur rimanendo bloccato nelle retrovie, ha mostrato il miglior passo gara possibile.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“La gomma media posteriore era la miglior scelta che potessi fare. Infatti, a metà gara, ho tenuto un buon passo, ma non è stato abbastanza. Ho provato a chiudere il gap con il pilota che mi precedeva, ma non riuscivo a sorpassarlo e le gomme si sono surriscaldate. Abbiamo comunque raccolto dati importanti in vista del test. “

