MotoGP | Gp Mugello Gara, Espargarò: “Non appena ho iniziato a perdere grip, la moto si muoveva molto”

MotoGP Gp Italia Mugello Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio d’Italia, al Mugello, in undicesima posizione.

Aleix Espargaró, partito bene dalla nona posizione, si è trovato in difficoltà con il grip e ha chiuso undicesimo. È stata comunque una giornata importante per Aleix che ha raggiunto un traguardo storico in gara, al Mugello, infatti, ha eguagliato Loris Capirossi con 328 GP disputati.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Gara molto fisica. Non appena ho iniziato a perdere grip, la moto si muoveva molto. Come ho già detto, non è una pista favorevole al mio stile di guida e soffro tanto nei cambi di direzione veloci. Guardiamo avanti e pensiamo al test, lavoreremo per recuperare rispetto agli altri.”

