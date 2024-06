MotoGP | GP Mugello Gara, Acosta: “Il quinto posto era il massimo che potevamo ottenere oggi”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello in quinta posizione.

Dopo il podio nella Sprint Race, il rookie del team GASGAS non è riuscito ad essere altrettanto incisivo nella gara lunga, chiudendo comunque come migliore KTM in griglia.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“È stata una gara dura a dire il vero. Ci mancava qualcosa in partenza e non potevamo andare via con gli altri, ma il quinto posto era il massimo che potevamo ottenere oggi. Era molto importante anche prendere punti dopo due DNF di fila e fare esperienza in gara, soprattutto in vista dei test di domani. Nel complesso siamo contenti, anche se vogliamo di più e possiamo fare di più, ma continuiamo a lavorare in questo modo, perché ci avviciniamo sempre di più ai migliori. giorno!”