MotoGP | GP Mugello Gara, Rins: “Non era sicuramente la gara che volevo”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello in quindicesima posizione.

Dopo un venerdì eccezionale ed una Sprint Race sottotono, il pilota spagnolo non è riuscito a fare meglio di un 15esimo posto nel corso della gara lunga del Mugello.

Dichiarazioni Alex Rins GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Questa non era sicuramente la gara che volevo. Ho lottato davvero duramente per finire in 15a posizione. Ho avuto difficoltà per tutta la gara, fin dall’inizio. Alla partenza sono migliorato rispetto a ieri: questa volta ho perso due posizioni. Poi, giro dopo giro, ho cercato di esserci. Ho provato a gestire la moto, ho cercato di gestire la mia condizione fisica, perché al momento guidare la nostra moto è piuttosto difficile. Ma queste gare per noi sono più come dei test. È un momento unico in cui possiamo competere con altri piloti, i nostri rivali, e ricavarne informazioni.2

