MotoGP | GP Mugello Gara, Quartararo: “Ho avuto un problema al braccio, non sono riuscito a guidare bene”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello in 18esima posizione.

Dopo la caduta nel corso della Gara Sprint, il pilota francese non è riuscito a fare meglio del 16esimo posto lasciando il Mugello con zero punti.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Fondamentalmente è stata una gara molto dura, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho avuto un problema al braccio, non sono riuscito a guidare bene negli ultimi dieci giri. Non è un problema alle braccia, è solo che il mio braccio è al limite quando guidiamo su questo tipo di pista. È un peccato che non siamo riusciti ad essere veloci. Ci aspettavamo di più da questa Gara. Facciamo fatica quando il grip è basso. Speriamo di poter trovare una soluzione per rendere la bici più facile da guidare. Abbiamo in programma alcune cose per i test di domani per combattere uno dei nostri punti deboli. Se aiuta qui, penso, aiuterà anche con la fisicità della guida.”

