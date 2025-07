MotoGP | GP Germania Sprint Race, Quartararo: “Podio inaspettato”

GP Germania Monster Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo ha centrato il podio nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, giro di boa della MotoGP 2025 corso al Sachsenring.

Un risultato inaspettato e arrivato con pneumatici rain che in qualifica non lo avevano portato oltre l’ottava posizione.

La Yamaha è ancora lontana da Ducati e Aprilia e forse anche KTM, ma l’iridato 2021 della MotoGP sa sempre cogliere l’occasione, ecco cosa ha detto “El Diablo” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Germania Monster Yamaha MotoGP 2025

“Sappiamo che i primi giri sono molto importanti per noi, mi sono sentito molto bene, poi ad ogni giro facevo fatica, ma avevo gap con il terzo. Il nostro punto forte è il davanti e penso che questa sia stata la chiave della gara. Dietro le Ducati sono più forti di noi, così come sul rettilineo, per me è la differenza più grande, ma il nostro davanti è buono. Penso che sull’asciutto il passo non era buono e non penso che avrei fatto il podio, ma anche oggi non mi aspettavo di fare il podio sul bagnato. Speriamo di avere una bella sorpresa anche domani. Quando il grip della pista cambia, noi lo sentiamo più degli altri.”

Foto: Michelin

4.7/5 - (44 votes)