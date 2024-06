MotoGP | GP Mugello Gara, Mir: “Ci rialziamo e ci prepariamo per il test”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello.

Come nella Sprint Race, il pilota spagnolo è rimasto vittima di una scivolata, fortunatamente senza conseguenze anche nella gara lunga.

Dichiarazioni Joan Mir GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Onestamente la moto funzionava bene all’inizio della gara e penso che ci fosse tutto per fare dei progressi quindi è un peccato cadere al settimo giro. Sono riuscito a spingere sull’anteriore e stavo lottando con Pol Espargaro. Ho potuto vedere il gruppo davanti a me che iniziava a staccarsi e lui e io abbiamo avuto una piccola battaglia. Entrando in curva 1, frenando dietro di lui ho perso l’anteriore e sono caduto. È sicuramente un peccato, ma ci rialziamo e ci prepariamo per il test di domani per provare alcune cose”.

