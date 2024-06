MotoGP | Gp Mugello Gara, Marc Marquez: “Bastianini nel finale sembrava avere gomme nuove”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Italia al Mugello in quarta posizione.

Marc Marquez porta a casa 22 punti grazie alla seconda piazza di ieri e alla 4ª di oggi. Una gara complicata nella quale le GP24 di Bagnaia, Bastianini e Martin avevano qualcosa in più. Ai libri di storia la staccata per il sorpasso su Enea e qualche lunghezza rosicchiata sul leader del mondiale. Adesso la vetta è a 35 lunghezze, 6 in meno.

Dichiarazioni Marc Marquez Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Abbiamo perso il podio, ma abbiamo fatto una gara positiva. Non riuscivo a passare Bastianini e quando mi ha passato a due giri dalla fine sembrava avesse le gomme nuove. Sono stati fortissimi sia lui che Pecco. Andiamo via con qualche punto in più in classifica e pensiamo positivo in vista della prossima doppietta. Ora nel test lavoreremo per migliorare ancora le nostre sensazioni”.

